Düzce'de geri manevra yapan tırın altında kalan kadın öldü - Haberler

Düzce'de geri manevra yapan tırın altında kalan kadın öldü Düzce'nin Yığılca ilçesinde geri manevra yapan tırın altın kalan kadın, hayatını kaybetti. Düzce'nin Yığılca ilçesinde geri manevra yapan tırın altın kalan kadın, hayatını kaybetti. İlçeye bağlı İğneler köyünde Sezgin Ö. idaresindeki 23 BF 322 plakalı tır, yol kenarına park etmek için geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Mandıralı'ya (62) çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan kadını Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tır şoförü Sezgin Ö. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. AA / Gökhan Alkan - Güncel Düzce Güncel Haberler

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