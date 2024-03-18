Düzce'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
Düzce kent merkezinde sabah saatlerinde sis yüzünden görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
Düzce'de etkili olan sis nedeniyle göz gözü görmüyor
Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü
DÜZCE - Düzce kent merkezinde sabah saatlerinde sis yüzünden göz güzü görmüyor. Görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü.
Düzce şehir merkezinde sis sabah saatlerinde etki oldu. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü sis sebebiyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Düzce merkezden geçen Asar Çayı kenarında sis yoğun etkili olurken güvercinler kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Yetkililer vatandaşları sisli havada yakın araç takibi yapmamaları ve sis farlarını yakmalarını istedi.