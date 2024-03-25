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Düzce'de 112 hane evde bakım hizmetinden yararlanıyor

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Düzce'de 63 mahalledeki 112 hane evde bakım hizmetinden düzenli olarak yararlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli, yaşlı, kimsesiz ve engelli bireylere evde bakım hizmeti veriyor.

Kentte 63 mahallede 112 haneye belirli periyotlarda giden ekipler, ikişerli gruplara ayrılarak yaşlı ve kimsesiz bireylerin kişisel bakımlarını yapıyor, evlerini temizliyor.

Çocuğu hasta olduktan sonra zor durumda kaldığı için hizmetten yararlanan 93 yaşındaki Mehmet Yazıcı, kendilerini yalnız bırakmayan ve ev işlerine yardımcı olan belediye ekiplerine teşekkür etti.

Hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren 86 yaşındaki Şükran Güven de ekiplere minnettar olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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