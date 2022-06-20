Duvarı kırıp yavru baykuşu kurtardılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Duvarı kırıp yavru baykuşu kurtardılar

Demirören Haber Ajansı - Yavuz Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Duvarı kırıp yavru baykuşu kurtardılar

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru baykuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru baykuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ertuğrulgazi Mahallesi Aktaş Sokak'taki bir apartmanın sakinleri, kuş seslerinin gelmesi üzerine yavru baykuşun havalandırma boşluğuna düştüğünü belirledi. İhbarla apartmana gelen itfaiye ekipleri, yavru baykuşu havalandırmanın duvarını kırıp, kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, baykuş doğaya salındı.


Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

İtfaiye İnegöl Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title