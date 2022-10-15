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Duvara çarpan minibüsün içinden teneke alkol kutusu çıktı

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Bursa'da nikah salonunun duvarına çarpan ve içinde teneke alkol kutusu bulunan minibüsün sahibi, aracı başkasının kullandığını ve kazanın ardından kaçtığını öne sürdü.

Bursa'da nikah salonunun duvarına çarpan ve içinde teneke alkol kutusu bulunan minibüsün sahibi, aracı başkasının kullandığını ve kazanın ardından kaçtığını öne sürdü.

Alınan bilgiye göre, Santral Garaj Mahallesi Merinos Caddesi'ndeki Osmangazi Belediyesi Nikah Salonu'nun duvarına minibüs çarptığı ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler geldiğinde içinde teneke alkol kutusu bulunan minibüsün sağ ön koltuğunda oturan ve ruhsat sahibi olan Ergin B, sağlık ekiplerinin ısrarına rağmen araçtan inmek istemedi.

Bir süre sonra araçtan inen Ergin B, minibüsü başkasının kullandığını ve kazanın ardından kaçtığını iddia etti.

Polis ekipleri ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarına göre araçta başka kişinin olmadığını belirterek Ergin B'den alkolmetreyi üflemesini istedi.

Alkolmetreyi üflemeyi reddeden Ergin B. polis merkezine götürülürken minibüs, otoparka çekildi.

Bu arada Ergin B'nin, alkollü araç kullanmaktan daha önce ehliyetine el konulduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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