Dursun Ataş'tan İktidara 'Harcırah' Çağrısı: "Zamlar Dikkate Alınarak Güncellenmeli"

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, asker, polis ve jandarma başta olmak üzere on binlerce devlet memurunun tayin döneminin başladığına dikkat çekerek, "Memurlara verilen yol harcırahlarının belirlenmesinde akaryakıt, ulaşım, konaklama artış oranları da dikkate alınarak mehil izinleri bitmeden yeniden güncellenmelidir" dedi.

Dursun Ataş, TBMM Genel Kurulu'nda dün yaptığı konuşmada, verilen yol harcırahlarıyla taşınma giderlerinin yarısını bile karşılayamayan memurların çözümü banka kredisinde aradığını ve sürekli borçlandığını söyledi. Ataş, şöyle konuştu:

"MEMURU RAHATLATACAK ADIMLAR ATILMALI"

"Asker, polis ve jandarma başta olmak üzere on binlerce devlet memurunun tayin dönemi başlamıştır. Tayin edilen personele ödenen yol harcırahlarının hesaplanmasında kullanılan gider kalemlerinin her birine, son bir yılda yüzde 100'lerin üzerinde zamlar gelmiştir. Bugün verilen bu yol harcırahlarıyla taşınma giderlerinin yarısını bile karşılayamayan memurlarımız, çözümü banka kredisinde arıyor, sürekli borçlanıyor. Memurlara verilen yol harcırahlarının belirlenmesinde akaryakıt, ulaşım, konaklama artış oranları dikkate alınarak mehil izinleri bitmeden yeniden güncellenmelidir. İktidar, devletin her kademesinde iş yükünü çeken memurlarımızı görmezden gelmeyi bırakmalı, onları rahatlatacak adımları bir an önce atmalıdır."

ANKA / Güncel