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Durağan'da Yabani Zeytin Ağaçları Ekonomiye Kazandırılıyor

Durağan'da Yabani Zeytin Ağaçları Ekonomiye Kazandırılıyor
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Sinop'un Durağan ilçesinde, 520 hektar alandaki 80 bin yabani zeytin ağacının aşılanıp ekonomiye kazandırılması için yeni bir proje başlatıldı. Proje, orman köylülerinin desteklenmesini ve sürdürülebilir tarımsal üretimi hedefliyor.

Sinop'un Durağan ilçesinde 520 hektar alanda bulunan 80 bin yabani zeytin ağacının aşılanarak ekonomiye kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Valilik tarafından hayata geçirilen "Zeytin Ağaçlarının Aşılanması ve Orman Köylüsünün Desteklenmesi" projesiyle ilçedeki üç köyde yer alan 520 hektar alandaki zeytin ağaçları aşılanacak.

İlk etapta 6 hektarlık alanda uygulanacak projeyle zeytin ağaçlarının aşılanmasının yanı sıra arazi hazırlığı, toprak işleme, budama ve bakım işlemleri de gerçekleştirilecek.

Vali Mustafa Özarslan, projenin Durağan Kaymakamlığında düzenlenen Tanıtım ve İşbirliği Protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zeytin ağaçlarının ana vatanı olduğunu söyledi.

Günümüz dünyasında artık sürdürülebilir tarımsal üretimin çok önemli olduğuna dikkati çeken Özarslan, bu vizyon doğrultusunda Durağan ilçesindeki yabani zeytin ağaçlarının da ekonomiye kazandırılması için ilk adımı attıklarını vurguladı.

Sinop'un "delice" olarak bilinen yabani zeytin ağacı varlığı açısından zengin bir kent olduğunu anlatan Vali Özarslan, şöyle konuştu:

"Durağan ilçemiz 520 hektar alanda 80 bin delice türü yabani zeytin ağacına ev sahipliği yapmaktadır. Projeyle bu delice zeytin ağaçlarını aşılayıp verimli bir üretim sahası ortaya çıkarmayı hep birlikte planlıyoruz. Milli servetlerimizi en iyi şekilde değerlendirerek ekonomimize kazandırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ilk olarak 6 hektarlık alanda arazi hazırlığı, toprak işleme, budama, bakım ve aşılama işlemleri gerçekleştirilecek. Bu süreçlerin her bir aşaması orman köylülerimizin emekleri ile yürütülecek ve onların bilgi ve birikimiyle zenginleştirilecektir. Bu proje sadece ekonomiye katkı sunmakla kalmayacak aynı zamanda orman köylülerimize doğrudan gelir sağlayacaktır."

Özarslan'ın konuşmasının ardından Valilik ve diğer paydaş kurumlar arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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