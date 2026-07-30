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"Dünyanın süpermarketi" diye bilinen Çin'in Yiwu kentinin dış ticareti ilk yarıda çift haneli büyüdü

'Dünyanın süpermarketi' diye bilinen Çin'in Yiwu kentinin dış ticareti ilk yarıda çift haneli büyüdü
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HANGZHOU, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Yiwu kentinin toplam ithalat ve ihracat değeri, 2026 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,9 artışla 486,42 milyar yuana (yaklaşık 71,64 milyar ABD doları) ulaştı.

HANGZHOU, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Yiwu kentinin toplam ithalat ve ihracat değeri, 2026 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,9 artışla 486,42 milyar yuana (yaklaşık 71,64 milyar ABD doları) ulaştı.

Yiwu Gümrük İdaresi tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin doğusundaki Zhejiang eyaletinde yer alan ve "dünyanın süpermarketi" olarak anılan kentin ihracatı ocak-haziran döneminde yüzde 17,3 artışla 420,72 milyar yuana ulaşarak rekor kırdı. Kentin ithalatı ise yüzde 39,1 artarak 65,7 milyar yuana yükseldi.

Yerel pazarda faaliyet gösteren satıcılar yılın başından bu yana 2026 FIFA Dünya Kupası gibi küresel spor etkinliklerinden yararlanarak spor malzemeleri ihracatında sürdürülebilir artış sergiledi. Yiwu'nun söz konusu dönemde spor malzemeleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 artarak 6,22 milyar yuana ulaştı. Bu ihracatın 1,25 milyar yuanlık kısmının Latin Amerika'ya yapıldığı belirtildi.

İdare, denetimli depolarda paralel denetim ve konteyner yüklemesini mümkün kılan yeni bir modele de öncülük etti. Kritik darboğazları ortadan kaldıran yeni model, ihracat verimliliğini de yüzde 30 oranında artırdı.

Geleneksel pazarlarını sağlamlaştıran kent, dış ticaret ağını genişletmeye de devam ediyor. Yiwu, yılın ilk yarısında 230 ülke ve bölgeyle ithalat ve ihracat ticareti gerçekleştirdi. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre dört ülke ve bölge arttı.

İthalat tarafında ise Yiwu, dünyanın dört bir yanından ürün satın alıyor. Tüketim malları ithalatı, 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 artışla 31 milyar yuana ulaştı. Bu çerçevede su ürünleri ithalatı yüzde 58,3 artarak 5,02 milyar yuana, mekanik ve elektrikli ürün ithalatı ise yüzde 65,1 artarak 4,12 milyar yuana yükseldi.

Kaynak: Xinhua
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