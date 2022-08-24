Dünyanın en saçma binası olarak bilinen yapının enkazı da dert oldu Dünyanın en saçma binası olarak nitelendirilen özel idare iş merkezinin yıkılmasının ardından çevre esnafı geride kalan moloz ve hafriyat yığınının kaldırılmasını istiyor Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, dünyanın en saçma...

Dünyanın en saçma binası olarak bilinen yapının enkazı da dert oldu

Dünyanın en saçma binası olarak nitelendirilen özel idare iş merkezinin yıkılmasının ardından çevre esnafı geride kalan moloz ve hafriyat yığınının kaldırılmasını istiyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, dünyanın en saçma binası olarak nitelendirilen özel idare iş merkezinin yıkılmasının ardından geride kalan moloz ve hafriyat yığınının kaldırılmasını istiyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında yıkılmasına karar verilen bina ve çevresinde yaklaşık 9 ay önce yıkım işlemleri başlanmış, alanda önce eski adliye binası, daha sonra eski emniyet müdürlüğünün bazı birimlerinin içinde bulunduğu binaların yıkımları gerçekleşmişti.

Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak yapılan aramada ilk sırada çıkan ve bu yılın başında yerine meydan yapılması amacıyla 18 katlı İl Özel İdare Binasının yıkımına başlandı. 1994 yılında yapılan binanın yıkımı tamamen gerçekleşirken, büyükşehir belediyesinin bütçesine ise 6 milyon 600 bin lira katkı sağlanmış oldu. Ancak çevredeki esnaf ve vatandaşlar binadan geriye kalan moloz ve hafriyat yığınlarından dertli.

Hafriyatın kaldırılma çalışması yaklaşık 3 aydır devam ederken, hafriyat kaldırma işlemlerinin devam ettiği görüldü.

Yaya ve trafik akışının yoğun olduğu bölgede hafriyatın biran önce kaldırılmasını isteyen esnaf Murat Uzunay, yüklenici firmanın belirlenen tarihte işi tamamlamadığını ve her gün cezai işleme maruz kaldığını iddia etti. Uzunay, "4-5 aydır burada bir moloz yığını var ve içinden ufak ufak demir seçiyorlar. Yıkıldı ancak hafriyatının da biran önce kaldırılmasını istiyoruz talep ediyoruz. Trafik ve yaya akışı etkileniyor. Bizler esnaf olarak etkileniyoruz ve bu molozu kaldırmak çokta zor değil. İstenilirse çok çabuk kaldırılır. Bir an önce bu hafriyat molozunun kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

Bir başka esnaf ise, "Bunları kaldırmazlarsa insanların sağlığı ve yol güzergahında insanlar rahatsız oluyor. Buradan geçenler ve esnaflar mağdur oluyor. Bu çöküntünün bir an önce kalkmasını istiyoruz" dedi.

Binanın hafriyatının kaldırma işlemlerini yapan yüklenici firma yetkilileri ise soruları yanıtsız bıraktı.