Dünyanın En İyi Şehirleri Arasında İstanbul 50. Sırada Yer Aldı

Dünyanın En İyi Şehirleri 2022 listesine göre 53 şehir arasında Türkiye'den sadece İstanbul yer aldı. İlk sırada İskoçya'nın Edinburgh kenti yer alırken İstanbul 50'nci oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Time Out dergisi verilerinden elde ettiği bilgilere göre hazırlanan Dünyanın En İyi Şehirleri 2022 Raporu yayınlandı. Her yıl binlerce kişiyle yapılan anket sonuçları ile hazırlanan araştırmada; restoranlar, barlar, galeriler, gece hayatı, sürdürülebilirlik, toplu taşıma ve sanat etkinlikleri gibi faktörlerin baz alındığı belirtildi.

Toplam 53 şehrin yer aldığı listeye Türkiye'den sadece İstanbul'un girdiği görüldü. İstanbul 50'nci sırada yer alırken listenin ilk 10'unda yer alan en iyi şehirler ise sırasıyla şöyle:

Edinburgh (İskoçya), Chicago (ABD), Medellin (Kolombiya), Glasgow (İskoçya), Amsterdam (Hollanda), Prag (Çekya), Marakeş (Fas), Berlin (Almanya), Montreal (Kanada), Kopenhag (Danimarka).

İSTANBUL İLE İLGİLİ BU YIL 1,5 MİLYONA YAKIN HABER YAYINLANDI

Ajans Press, dünya listelerine giren ve kültürel mirası büyük mega kent İstanbul ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini de inceledi. Buna göre yazılı ve dijital basın arşivinden derlenen bilgilere göre, sadece bu yıl İstanbul ile alakalı 1,5 milyona yakın haber çıktığı kaydedildi. İstanbul; turizm, tarih, kültürel aktivitelerle gündeme gelirken diğer yandan da ulaşım ücretleri, kira, trafik ve hayat pahalılığı gibi farklı konularla da medyada yer aldı.

ANKA / Güncel