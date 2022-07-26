Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şef Bruno Sohn Çeşme'ye geliyor - Haberler

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Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şef Bruno Sohn Çeşme'ye geliyor

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şef Bruno Sohn Çeşme'ye geliyor

Çeşme'deki Reges A Luxury Collection Resort & SPA oteli dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şef Bruno Sohn'u ağırlamaya hazırlanıyor.

Çeşme'deki Reges A Luxury Collection Resort & SPA oteli dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şef Bruno Sohn'u ağırlamaya hazırlanıyor.

Lezzet dünyasının Oscar'ı olarak tanımlanan, dünyada sayılı mekan ve kişiler tarafından takdire layık görülen Michelin yıldızına sahip Şef Bruno Sohn, 17 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşecek etkinlikte gastronomi tutkunlarına özel olarak hazırladığı, eşsiz menüsü ile misafirlere damağında unutulmaz bir tat bırakacak. Şefin yazın ritmine özel olarak hazırladığı menü merakla bekleniyor.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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