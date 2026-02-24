Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Okonjo-Iwela Türkiye'de

(ANKARA) - Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'ye geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Ankara'da bir araya gelen Okonjo-Iweala, uluslararası ticarette ve çok taraflı ticaret sisteminde artan kural dışı uygulamalar ile reform önerilerini görüştü.

Ticaret Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, DTÖ Genel Direktörü Okonjo-Iweala'nın, Türkiye'ye çalışma ziyareti yaptığı ve bu kapsamda Bakan Bolat ile görüştüğü bildirildi.

Küresel ticaret sisteminde son dönemde şiddetli sarsıntıların yaşandığı, korumacılık eğilimlerinin arttığı ve çok taraflı ticaret sisteminde kural dışı uygulamaların hız kazandığı bir süreçten geçildiği belirtilen açıklamada, görüşmede, Kamerun'un başkenti Yaounde'de Mart ayı sonunda düzenlenecek DTÖ 14. Ticaret Bakanları Konferansı öncesinde, gündemdeki kritik başlıkların değerlendirildiği ziyarette ayrıca dünya ticaretinde yaşanan son gelişmeler, kurallara dayalı çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ve DTÖ bünyesinde günümüz ekonomik şartlarına uygun reform çalışmalarının ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, merkezi Cenevre'de bulunan ve 166 üyesiyle dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 98'ini kapsayan DTÖ'nün, uluslararası ticareti düzenleyen temel anlaşmaları bünyesinde barındırdığı, uygulamaları denetlediği ve anlaşmazlıkların çözümüne yönelik mekanizmalar sunduğu vurgulandı.

Teknik toplantı ve iş dünyasıyla yuvarlak masa

Görüşmeler kapsamında Okonjo-Iweala ile Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu başkanlığında, DTÖ ve Ticaret Bakanlığı heyetleri arasında teknik istişare toplantısı yapılacağı kaydedildi.

Genel Direktör Okonjo-Iweala'nın ayrıca Türk iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek yuvarlak masa toplantısında, uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileriyle küresel ticaret ortamına ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, "Dünyada ticaret politikalarında yaşanan gelişmeler, küresel arz ve değer zincirlerinde yaşanan sorunlar ve Türkiye'nin uluslararası pazarlardaki merkezi konumu dikkate alındığında, DTÖ Genel Direktörü'nün Türkiye ziyareti, çok taraflı ticaret sisteminin geleceğine yönelik hususların ele alınması bakımından verimli ve zamanlı bir istişare olanağı sağlamıştır. DTÖ'ye göre 2025'te dünya ticaretinin artış hızı, yüzde 0,5 olarak tahmin ediliyor" denildi.

Kaynak: ANKA