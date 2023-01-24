Dünya Sağlık Örgütü, Mali'de çalışanının kaçırılmasını kınadı Güncel Haberler Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Mali'nin kuzeyinde çalışanının kaçırılmasını kınadığını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Mali'nin kuzeyinde çalışanının kaçırılmasını kınadığını bildirdi. DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, doktor Mahamadou Diawara'nın 23 Ocak'ta kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından kaçırılmasının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, olay kınanırken DSÖ'nün, Diawara'nın bir an evvel bulunması için yerel makamlarla çalıştığı kaydedildi. DSÖ'nün Mali'nin kuzeyindeki Menaka kentindeki bölge ofisinde 2020'den bu yana görev yapan Diawara, 23 Ocak'ta kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından kaçırılmıştı. Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünde çalışan bir Malili de 19 Aralık 2022'de ülkenin kuzey bölgesi Gao'da kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı. Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor. Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor ve bölgede sık sık insan kaçırma olayları yaşanıyor. Kaynak: AA / Güncel Dünya Sağlık Örgütü Güncel Haberler

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