Dünya Liderleri Çkp Merkez Komitesi Genel Sekreterliği'ne Seçilen Xi Jinping'i Kutladı

BEİJİNG, 26 Ekim (Xinhua) -- Dünya genelinde siyasi parti ve hükümet liderlerinin yanı sıra devlet başkanları Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Merkez Komitesi Genel Sekreteri seçilmesinden dolayı Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e kutlama mesajları gönderdiler.

BEİJİNG, 26 Ekim (Xinhua) -- Dünya genelinde siyasi parti ve hükümet liderlerinin yanı sıra devlet başkanları Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Merkez Komitesi Genel Sekreteri seçilmesinden dolayı Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e kutlama mesajları gönderdiler.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kore Yarımadası ve Kuzeydoğu Asya'da barışı, istikrarı ve refahı korumak için Xi ile yakın iletişimi ve işbirliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti ve Çin'e refah diledi.

Japonya Liberal Demokrat Parti Başkanı ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Japonya ile Çin'in bölgesel olarak ve dünya genelinde barış ve refahı korumada önemli bir sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Kişida, geçtiğimiz günlerde Japonya ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesinin 50. yıl dönümünde Xi ile karşılıklı tebrik mesajları paylaştığını ve iki tarafın vardığı mutabakatı gözden geçirdiğini kaydetti.

Japonya Başbakanı, iki ülke halklarına ve uluslararası topluma Japonya-Çin ilişkilerinin gelişiminin yönünü göstermenin yanı sıra yapıcı ve istikrarlı ikili ilişkinin inşasını güçlü bir şekilde teşvik etmek için Xi ile iletişimi güçlendirmek istediğini söyledi.

Birleşik Ulusal Parti lideri ve Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin başarıyla sonuçlanması ve Xi'nin ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri seçilmesini nedeniyle tebriklerini iletti ve Sri Lanka-Çin ilişkilerinin daha fazla gelişmesini sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Tacikistan Halk Demokrat Partisi Başkanı ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Xi'nin ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri olarak seçilmesinin, yüksek prestije sahip olduğunu tam olarak kanıtladığını söyledi.

ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nde alınan kararların Çin'in ilerlemesine rehberlik edeceğini belirten Rahman, Tacikistan-Çin ilişkilerini genişletmek ve derinleştirmek için Xi ile çalışmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Mozambik Kurtuluş Cephesi (FRELIMO) Başkanı ve Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi, Xi'nin liderliğinde ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nde alınan kararların Çin halkının esenliğini iyileştirme ve insanlığa daha fazla fayda sağlamak için etkili biçimde uygulanacağına kesinlikle inandığını kaydetti.

Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) lideri ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Xi'nin ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri olarak seçilmesinin, Çin halkının Çin'i daha yüksek bir kalkınma düzeyine taşıma gibi önemli bir sorumluluk üstlenen Xi'ye olan güvenini yansıttığını söyledi.

Maduro, PSUV ve Venezuela halkının kardeş Çin halkıyla birlikte sosyalist davayı ileriye taşımayı arzuladığını dile getirdi.

Xi liderliğinde Çin'in benzeri görülmemiş başarılar elde ettiğini belirten Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, iki ülke arasındaki karşılıklı yarara dayalı ilişkileri daha yüksek bir düzeye çıkarmak için Xi ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini sözlerine ekledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Xi'nin Çin halkının yeni muhteşem hedeflere ulaşmasında ve daha parlak beklentileri benimsemesinde liderlik etmesini içten dilediğini ifade etti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ÇKP'nin Çin'in ilerlemesine öncülük ettiğini ve Xi'nin ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri olarak seçilmesinin Çin halkı nezdinde yüksek prestijini tam olarak kanıtladığını belirtti.

Kamboçya Halk Partisi Başkanı ve Kamboçya Başbakanı Samdech Techo Hun Sen, Xi'nin liderliğinde Çin'e özgü sosyalizm davasının dünyanın dikkatini çeken büyük başarılar elde ettiğini kaydetti.

Kamboçya Başbakanı, Xi'nin öngörüsü ve sıkı çalışma ruhunun Çin'i yeni ve daha büyük başarıların yanı sıra İkinci Yüzyıl Hedefi'ni gerçekleştirmeye götüreceğine inandığını ifade etti.

Hun Sen ayrıca, Kamboçya-Çin ilişkilerini ve ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını daha yüksek bir seviyeye taşımak için Xi ile yakın işbirliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Moğolistan Halk Partisi Başkanı ve Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrai Oyun-Erdene, ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin Çin'in gelecekteki gelişimi için bir yol haritası sunduğunu kaydetti.

Oyun-Erdene, ÇKP'nin Xi'nin liderliğinde Çin'e özgü sosyalizmin şanlı bayrağını dik tutacağına, Çin'i her bakımdan modern bir ülke haline getireceğine ve Çin ulusunun tüm cephelerde büyük canlanmasını ileriye taşıyacağına inandığını ifade etti.

Bangladeş Avami Birliği Partisi'nin lideri ve ülkenin Başbakanı Şeyh Hasina, Xi'nin ortak geleceğe sahip bir insan topluluğu inşa etme vizyonunu memnuniyetle karşıladığını belirtti ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yıllardır verdiği güçlü destek için Xi'ye içtenlikle teşekkür etti.

Şeyh Hasina, Çin'in bu zorluklar çağında, dünya barışını ve istikrarını koruma önemli görevini üstlenmeye devam edeceğinden emin olduğunu söyledi.