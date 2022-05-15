Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Busenaz Sürmeneli - Haberler

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda çeyrek finale yükselen olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, hedefinin ağlayarak İstiklal Marşı'nı okumak olduğunu söyledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 7. gününde ABD'li Arika Melek Skoog'u 2 rauntta mağlup eden Busenaz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Busenaz Sürmeneli, ilk 2 rauntta aldığı darbelerden sonra rakibinin üçüncü raunda çıkamadığı maçla ilgili, "ABD'den kötü boksör çıkmaz. Artık Türkiye'den de çıkmıyor. Her şey güzel gidiyor. Rakibimizi hiçbir zaman küçümsemiyoruz. Dikkatli ve temkinli bir şekilde maça çıktım. Seyircilere güzel bir maç izletmek istedim. İki raunt izletebildim ama üçüncüsü nasip olmadı. Daha güzel müsabakalar seyrettireceğimi umuyorum. Buraya gelip beni destekleyen, ekran başından dua eden herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

2019'da kazandığı dünya şampiyonluğu unvanını korumak istediğini anlatan Busenaz, "İnşallah burada İstiklal Marşı'mızı ağlaya ağlaya, bağıra bağıra okuruz." dedi.

Maç öncesi Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun gol sevinciyle seyirciyi selamlayan milli boksör, "O hareket benim klasik sevincim. Ronaldo'yu da seviyorum. Futbol müsabakalarında da gol atınca bu hareketi yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Busenaz Sürmeneli, "Ronaldo için birçok kişi dünya futbolunun en iyisi olduğunu söylüyor. Senin için de dünyanın en iyi boksörü olduğun söylenebilir mi?" şeklindeki soruya, "Herkesin düşüncesine saygı duyuyorum ama kötü bir boksör değilim. Bunu da maçlardaki performansım, madalyalarım ve kariyerimle gösterdiğimi düşünüyorum." yanıtını verdi.

Milli takımın 12 sıkletin 8'inde çeyrek finale çıkmasıyla ilgili Busenaz, "Yarın 8'de 8 yapmayı planlıyoruz. Bu işte çok çalışmak, istemek ve pes etmemek önemli. O potansiyele sahibiz. İnşallah 8 sıkletin hepsinde kürsüde yer alırız." değerlendirmesinde bulundu.

Cahit Süme: "Dünya şampiyonu unvanımızı korumak istiyoruz"

Busenaz Sürmeneli'nin antrenörü Cahit Süme, İstanbul'da dünya şampiyonluğu unvanını korumak istediklerini söyledi.

Rakiplerinin Busenaz'ı yenme hayaliyle hazırlandığını anlatan Süme, "Busenaz, olimpiyat ve dünya şampiyonu. Tüm sporcular bizi yenme hedefiyle mücadele ediyorlar, bunun hayalini kuruyorlar. Biz de bu hayalleri gerçekleştirmelerine izin vermek istemiyoruz. Dünya şampiyonu unvanımızı korumak istiyoruz. Çok iyi çalıştık. Şampiyonluğu korumanın yanında bizim için en önemli şey seyirciyi coşturmamız, seyir zevki vermemiz. Bunu da ringde yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu seyir zevkini şampiyonlukla süsleyeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Busenaz'ın dünyanın en iyisi olduğunu ileri süren Süme, "Bence Busenaz dünyanın en iyisi. Profesyonel veya amatör boksta ondan daha iyisi yok. Bunu sadece antrenörü olarak söylemiyorum. Ringde her şeyi yapabilecek yeteneğe sahip. Ne istiyorsanız yapabilir. Güç, yetenek, tecrübe, hırs, kuvvet, teknik var. Busenaz, yeryüzüne ender gelen yeteneklerden. O istediğinde yenemeyeceği kimse yok." ifadelerini kullandı.

Antrenörlerden Cihan Başaran da "Yola, 'Biz seferden sorumluyuz, zafer Allah'ın takdiri.' diyerek çıktık. Allah'ın izniyle yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Busenaz gerçek bir karakter. Bu karakterini ringde ortaya koyuyor. Savaşçı, hırslı, azimli ve inançlı. Bize de köşede onu desteklemek ve konsantre etmek düşüyor. Busenaz olduktan sonra zor maçlar kolaya çevriliyor. İnşallah altın madalyayı alıp İstiklal Marşı'nı okutturacağız." diye konuştu.