Dünya Diyabet Günü'nde İzmir'de Sporla Farkındalık Etkinliği

İZMİR'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tıp Fakültesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 40 Tip 1 diyabetli çocuk ve yakını ile spor aktiviteleriyle hem eğlendi hem de 'yalnız değilsiniz' mesajı verildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tıp Fakültesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla 40 Tip 1 diyabetli çocuk ve ailelerini spor etkinliklerinde bir araya getirdi. Diyabetli çocuklara destek olmak, farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen organizasyonda 'Tip 1 diyabet, doğru tedaviyle çocukların yaşam rutinlerini kısıtlamaz' mesajı verildi. Etkinlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi antrenörleri ile çocuklar basketbol, futbol, masa tenisi gibi birçok etkinlik yaparak eğlenceli vakit geçirdi. Her yıl 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde bir araya gelerek etkinlikler yaptıklarını aktaran Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tıp Fakültesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Bölümü Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. İbrahim Mert Erbaş, "Amacımız toplumda hem bir farkındalık yaratmak hem de diyabetli çocuklara yalnız olmadığını hatırlatmak. Bu sene biz de onların hayatının hiçbir alanında geri kalmaması gerektiğini göstermek için çeşitli spor etkinlikleri ile organizasyonumuzu tamamlıyoruz. Bu yıl, Tip 1 diyabetli çocuklarda, sürekli kan şekeri ölçüm cihazları SGK kapsamında ödeme kapsamına alındığı için önemli bir yıldı. Bu desteğin artarak devam etmesini bekliyoruz. Umuyoruz ki bundan sonrası da 18 yaş üzerinde diyabetli bireyler için de bu ödeme ve diğer diyabet teknolojisi cihazları için bu ödeme kapsamı genişletilir" dedi.

'SPOR, İNSÜLİN DOZ İHTİYACININ AZALMASINI SAĞLIYOR'

Çocukluk çağında daha çok Tip 1 diyabete rastlanıldığını söyleyen Doç. Dr. Erbaş, "Tip 1 diyabet tedavisi olan ama kronik bir durumdur. Tip 1 diyabetli bir birey eğer beslenme düzenine uyar ve günlük hayatta egzersizini eksik etmezse diyabetin kontrolünü iyi bir şekilde devam ettirebilip hayatını sorunsuz yaşayabilir. Bu nedenle çocukların tedaviye uyum sağlamaları, ailelerin tedavi konusunda bilinçlenmesi ve ona göre hareket etmesi gerekiyor. Eğer tedavide ve kontrolde aksamalar olursa şeker komasına girmeleri, ileri yaşlarda böbrek, göz ya da kalp damar hastalıkları gibi rahatsızlıklar yaşanabilir. Buradan almalarını istediğim mesaj Tip 1 diyabet, spor yapmaya engel değil. Bu çocukların yaşıtlarından farklı davranmasını gerektiren bir durum da değildir. Onlar da tüm yaşıtları gibi insülin yapıp şekerini kontrol ettikten sonra bütün egzersizleri, spor aktivitelerini yapabilirler. Spor şekerin daha iyi seyretmesini, insülin doz ihtiyacının azalmasını sağlıyor. Tip 1 bir hastalık değil, yaşam tarzıdır diyorum. Desteklerin artmasını bekliyorum" diye konuştu.

'BİRBİRLERİNDEN YENİ ŞEYLER ÖĞRENİYORLAR'

İzmir'de yaşayan ve 6 yıldır Tip 1 diyabet tedavisi gören Serenay Altınsöz (10), etkinlikte çok eğlendiğini belirtip, "Burada oyunlar oynadım, spor yaptım. Yakın arkadaşım Defne ile güzel vakit geçiriyoruz. Birçok arkadaş edindim. Onlarla vakit geçirmeyi çok sevdim" dedi.

Serenay'ın annesi Ümmü Altınsöz(41) ise "Kızım insülin pompası ve sensör kullanıyor. Serenay bu etkinliğe katılmayı çok seviyor. Çünkü kendinden başka diyabetli arkadaşlarını görmek ve tek olmadığını bilmek ona iyi geliyor. Burada da hem spor yapıp hem de eğlenceli vakit geçiriyor. Her yıl bu etkinliklere katılmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tıp Fakültesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Tip 1 diyabet hastası Defne Yıldırım, "Etkinlikte oyunlar oynadım. Bir dahaki etkinliğe de katılmak isterim. Arkadaşlarımla çok güzel vakit geçirdim" dedi.

Defne'nin annesi Elif Yıldırım (43) ise "1,5 yıl önce tanı aldık ve tedavi görmeye başladık. Hastanenin gerçekleştirdiği etkinliğe katıldık ve çok güzel vakit geçirdik. Kendi yaşam rutinine benzer çocuklarla bir arada olmak Defne'ye iyi geldi. Birbirlerinden yeni şeyler öğreniyorlar ve hem spor yapıp hem de eğlenmiş oluyorlar. Burada diyetisyenimiz, hemşirelerimiz ve doktorlarımızla birlikte de vakit geçirmek güzel oldu" dedi.