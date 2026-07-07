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Dünya Bankası: Çin'in Ekonomik Büyümesi Direncini Koruyor

Dünya Bankası: Çin'in Ekonomik Büyümesi Direncini Koruyor
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Dünya Bankası, Çin'in ekonomik büyümesinin arz-talep dengesizlikleri ve küresel enerji aksaklıklarına rağmen dirençli olduğunu, yüksek teknoloji yatırımları ve ihracatla desteklendiğini açıkladı.

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Dünya Bankası, Çin'in ekonomik büyümesinin, arz-talep dengesizlikleri ve küresel enerji arzındaki aksaklıklara rağmen direncini koruduğunu belirtti.

Dünya Bankası, salı günü Çin'in başkenti Beijing'de yayımladığı son Çin Ekonomik Güncelleme Raporu'nda, Çin ekonomisinin 2026 yılının başlarında yüksek teknoloji yatırımları ve ihracatla desteklendiğini ifade etti. Ayrıca politika desteği, yüksek teknoloji yatırımları ve küresel enerji arzında yaşanan aksaklıklara karşı alınan tedbirlerin, yılın ikinci çeyreğinde zayıflayan iç talebi kısmen telafi ettiği kaydedildi.

Raporda ayrıca, ekonomik görünüme ilişkin risklerin genel olarak dengeli olduğu belirtilirken, küresel enerji arzı ve petrol fiyatlarında yeniden dalgalanma yaşanması riskininse sürdüğü vurgulandı.

Dünya Bankası Çin, Moğolistan ve Kore Bölüm Direktörü Tatiana Rosito, "Sosyal güvenlik ağının daha da güçlendirilmesi, tüketimin canlandırılmasında kilit önemde bir tedbir olacaktır. Yardım düzeylerinin yükseltilmesi, kapsamın kayıt dışı çalışanları da içerecek şekilde genişletilmesi ve ikamet yerine dayalı erişim sağlanması, hanelere tasarruf etmek yerine daha fazla harcama yapma konusunda güven verebilir" dedi.

Rapora göre Çin'de hem yeşil teknik becerilere hem de sistemsel düşünme, uyarlanabilir öğrenme ve dijital beceriler gibi aktarılabilir yetkinliklere yönelik talep, dar kapsamlı düşük karbonlu sektörlerin ötesine yayılıyor. Söz konusu beceriler aynı zamanda önemli ölçüde yüksek ek ücretlere de zemin hazırlıyor.

Dünya Bankası'nın Çin Baş Ekonomisti Elitza Mileva ise düşük karbonlu geçişin, yeni iş fırsatları yarattığını belirtti. Mileva'ya göre eğitim, farklı iş ve sektörlerde geçerli yeşil beceri sertifikaları ve daha güçlü sosyal korumanın, daha sorunsuz ve kapsayıcı bir geçişe katkı sağlayabilir.

Kaynak: Xinhua
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