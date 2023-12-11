KÜÇÜKÇEKMECE'de emniyet şeridinde ilerlerken sollama yapmak isteyen otomobil, düğün konvoyundaki başka bir otomobilin bariyerlere çarpmasına neden oldu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı düğün konvoyunu görüntüleyen kameraya saniye saniye yansıdı.

Düğün Konvoyunda Kaza: Şans Eseri Ölen ya da Yaralanan Olmadı

KÜÇÜKÇEKMECE'de emniyet şeridinde ilerlerken sollama yapmak isteyen otomobil, düğün konvoyundaki başka bir otomobilin bariyerlere çarpmasına neden oldu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı düğün konvoyunu görüntüleyen kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Basın Ekspres Yolu'nda meydana geldi. Düğün konvoyundaki araçlar otoyolda ilerlediği sırada emniyet şeridinden hızla gelen otomobil, sol şeride geçmek istedi. Konvoyda ilerleyen 34 ND 8381 plakalı otomobil sürücüsü direksiyonu çevirdiği sırada lastiği yerinden çıktı.Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralananın olmadı. Kaza anı, düğün konvoyunu görüntüleyen kameraya saniye saniye yansıdı.