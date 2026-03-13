İran'dan ateşlenen İHA'ya müdahalenin ardından Dubai Finans Merkezinden dumanlar yükseldi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde, İran'dan gönderilen bir insansız hava aracına (İHA) Dubai Uluslararası Finans Merkezi yakınlarında hava savunma sistemlerince müdahale edildi.

Dubai hükümeti basın ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan olaya ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, ülkeyi hedef alan hava saldırısına müdahale sırasında düşen şarapnellerin kent merkezindeki bir binanın cephesinde sınırlı hasara yol açtığı, olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirtildi.

Sosyal medyada yer alan haberlerde olayın bir İHA saldırısı olduğu kaydedilirken, paylaşılan görüntülerde Dubai Uluslararası Finans Merkezi çevresinde yoğun dumanların yükseldiği görüldü.