Dries Mertens'den Gazze İçin Acil Uyarı
Galatasaray'ın eski futbolcusu Dries Mertens, sosyal medya üzerinden Gazze'deki açlık krizine dikkat çekerek, 'Gazze, İsrail tarafından açlığa mahkum ediliyor.' dedi. Son 24 saatte 7 Filistinlinin açlıktan hayatını kaybettiği bildirildi.
Galatasaray'ın geçen sezon sonunda yollarını ayırdığı 38 yaşındaki Belçikalı futbolcu Dries Mertens, " Gazze, İsrail tarafından açlığa mahkum ediliyor." uyarısında bulundu.
Mertens, sosyal medya hesabından, " Gazze, İsrail tarafından açlığa mahkum ediliyor. Yayınla, dile getir, paylaş, bir şeyler yap." paylaşımı yaptı.
İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 7 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 89'u çocuk 154'e yükseldiği belirtildi.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Güncel