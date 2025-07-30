Dries Mertens'den Gazze İçin Acil Uyarı

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Galatasaray'ın eski futbolcusu Dries Mertens, sosyal medya üzerinden Gazze'deki açlık krizine dikkat çekerek, 'Gazze, İsrail tarafından açlığa mahkum ediliyor.' dedi. Son 24 saatte 7 Filistinlinin açlıktan hayatını kaybettiği bildirildi.

Galatasaray'ın geçen sezon sonunda yollarını ayırdığı 38 yaşındaki Belçikalı futbolcu Dries Mertens, " Gazze, İsrail tarafından açlığa mahkum ediliyor." uyarısında bulundu.

Mertens, sosyal medya hesabından, " Gazze, İsrail tarafından açlığa mahkum ediliyor. Yayınla, dile getir, paylaş, bir şeyler yap." paylaşımı yaptı.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 7 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 89'u çocuk 154'e yükseldiği belirtildi.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Güncel
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