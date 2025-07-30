Dries Mertens'den Gazze İçin Acil Uyarı

Galatasaray'ın geçen sezon sonunda yollarını ayırdığı 38 yaşındaki Belçikalı futbolcu Dries Mertens, " Gazze, İsrail tarafından açlığa mahkum ediliyor." uyarısında bulundu.

Mertens, sosyal medya hesabından, " Gazze, İsrail tarafından açlığa mahkum ediliyor. Yayınla, dile getir, paylaş, bir şeyler yap." paylaşımı yaptı.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 7 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 89'u çocuk 154'e yükseldiği belirtildi.