Egemen Bağış: Avrupa'nın Türkiye'ye olan ihtiyacı, Türkiye'nin AB'ye olan ihtiyacından çok daha fazla

Egemen Bağış: Avrupa'nın Türkiye'ye olan ihtiyacı, Türkiye'nin AB'ye olan ihtiyacından çok daha fazla
Eski AB Bakanı Dr. Egemen Bağış, Zagreb'deki Hırvatistan Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Avrupa'nın Türkiye'ye olan ihtiyacının daha fazla olduğunu belirtti. Bağış, Türkiye'nin AB güvenliğine katkısının artması için müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini vurguladı.

Eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Dr. Egemen Bağış, Londra merkezli uluslararası basın-yayın kuruluşu 'The Economist Group' bünyesinde faaliyet yürüten 'Economist Impact' tarafından 'Dönüştürücü bir Avrupa'da birlik, istikrar ve inovasyon' temasıyla Zagreb'de düzenlenen 'İkinci Yıllık Hırvatistan Zirvesi'ne katıldı. Bağış, "Avrupa'nın Türkiye'ye olan ihtiyacı, Türkiye'nin AB'ye olan ihtiyacından çok daha fazla. Türkiye'nin çok alternatifi var ama Avrupalı liderlerin uyanıp, kendi opsiyonlarını düşünmeleri gerekiyor" dedi.

Zirve kapsamında düzenlenen 'Daha Güçlü ve Daha Birleşik bir Avrupa İnşa Etmek' başlıklı panelde konuşan Bağış, Avrupa'nın karşılaştığı mevcut sınamalar ışığında barış ve istikrarın değerinin daha iyi anlaşıldığını ve birlikte hareket etmenin artık bir stratejik hedefin ötesinde acil bir gereklilik haline geldiğini vurguladı.

Bağış, AB ve NATO bünyesindeki iş birliğinin derinleştirilmesinin önemine değinerek, "Devletler, kurumlar ve halklar arasındaki güven duygusunun pekiştirilmesi gerekiyor. Birlikte hareket etme pratiği yalnızca belirli politikalarla değil ortak bir amaçla sağlanabilir" dedi.

Bağış, "Ukrayna Savaşı Avrupa'nın Rus enerjisine bağımlılığını ve savunma sanayii eksikliklerini gösterdi. Covid-19 pandemisi de arz-tedarik zincirlerindeki kırılganlığı ortaya çıkardı; mülteci hareketleri gibi birtakım küresel dinamikler hala belirsizlikler yaratmakta; Gazze'de devam eden trajediye karşı Avrupa'dan verilen tepkiler arasındaki farklılıklar dış politikada mündemiç derin ahlaki bölünmüşlükleri gösteriyor. Tüm bu gelişmeler ışığında Avrupa güvenliğinin AB üyesi olanlar ve olmayanlar arasındaki mesafeyi ortadan kaldıracak yeni bir vizyona ihtiyacı var. NATO Müttefiki, AB'nin stratejik ortağı ve gelecekteki bir üyesi olan Türkiye'nin Avrupa güvenliğine elinden gelen her türlü katkıyı sağlamaya hazır" diye konuştu.

Türkiye'nin, NATO'nun en büyük ikinci, dünyanın en büyük dokuzuncu ordusuna sahip olduğunu hatırlatan Bağış, "Dünyanın önde gelen 100 savunma şirketinden 5'i Türk. Türkiye'nin geçen yılki savunma sanayii ihracatı 8 milyar Dolar'ı geçti ve bu yıl da 10 milyar Dolar'ı aşmasının bekleniyor. Türkiye, dünya üzerinde gelecek nesil savaş uçağı üretme kapasitesine sahip olan beş ülkeden birisi. Türkiye'nin AB'nin SAFE mekanizmasına dahil olması bir seçenekten ziyade bir zorunluluk, Türkiye'yi dışlayan bir AB kendi güvenlik ve geleceğini dışlamış olur" dedi.

Türkiye'nin Avrupa'nın komşusu değil, bugününün ve geleceğinin bir parçası olduğunu vurgulayan ve adil ve güvenilir bir genişlemenin AB'nin barış, istikrar ve uzun dönemli güvenliği için kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Bağış, Türkiye'nin AB güvenlik ve savunma girişimlerine katkısının ancak yeniden ivme kazanmış bir müzakere süreciyle kalıcı olabileceğine dikkat çekti.

Bağış, "Avrupa'nın Türkiye'ye olan ihtiyacı, Türkiye'nin AB'ye olan ihtiyacından çok daha fazla. Türkiye'nin çok alternatifi var ama Avrupalı liderlerin uyanıp, kendi opsiyonlarını düşünmeleri gerekiyor" dedi.

