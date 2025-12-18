DP Lideri Gültekin Uysal: Akp/Erdoğan, Uyguladığı Politikalar Neticesinde Ortadoğu'nun Adeta Suriye'de Belkemiğinin Kırılmasına Yardımcı Oldu

(ANKARA) - DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye toprağı olan Golan tepelerini İsrail'e verdiği yönündeki açıklamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi eleştirdi. Uysal, "AKP/Erdoğan, uyguladığı politikalar neticesinde Ortadoğu'nun adeta Suriye'de belkemiğinin kırılmasına yardımcı oldu! Şimdi İsrail, Mısır ile Deniz yetki alanlarında Münhasır Ekonomik Bölge ve Doğalgaz antlaşması imzalıyor; Suriye'de Pkk, ABD ve İsrail destekli varlığını pekiştiriyor; iç siyasette PKK'nın desteğine muhtaç olur hale gelmiş terörist başı Öcalan'dan medet bekliyor. AKP İktidarı eseriyle gurur duysun" dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri'nin mülkiyet haklarını İsrail'e devrettim. Kimse bunun mümkün olabileceğini düşünmemişti" sözlerini paylaşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi eleştirdi. Uysal, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Osmanlı İmparatorluğu olarak Kudüs'ü kaybedişimizin (Aralık, 1917) 100. Yılının aynı ayında Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in Başkenti ilan eden AKP'nin 2. kez kazanması için duacı olduğu ABD Başkanı TRUMP şimdi de Suriye'nin Golan Tepelerini İsrail'e hediye eden bir karar almış!!! AKP iktidarı mensuplarının şahsi zaafiyetleri dolayısıyla ABD'de yürüyen Halkbank davası başta olmak üzere ekonomi ve Suriye ile birlikte diğer sahalarda Türkiye'nin yaşadığı risk ve kırılganlık sebebiyle ABD Başkanı TRUMP'a ağzını bile açamaz haldeler. Akp/Erdoğan, uyguladığı politikalar neticesinde Ortadoğu'nun adeta Suriye'de belkemiğinin kırılmasına yardımcı oldu!!!

Şimdi İsrail, Mısır ile Deniz yetki alanlarında Münhasır Ekonomik Bölge ve Doğalgaz antlaşması imzalıyor; Suriye'de Pkk, ABD ve İsrail destekli varlığını pekiştiriyor; İç siyasette PKK'nın desteğine muhtaç olur hale gelmiş Teröristbaşı Öcalan'dan medet bekliyor… AKP İktidarı eseriyle gurur duysun!!!"