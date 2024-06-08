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Dostluk Turnuvası'na katılan genç milliler YKS sınavına girdi

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ÖSYM, Dostluk Turnuvası'na katılan 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 23 futbolcusundan 10'u için Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de YKS düzenliyor.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dostluk Turnuvası'na katılan 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 23 futbolcusundan 10'u için Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) düzenliyor.

Bu yıl 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu YKS, 81 ildeki 245 sınav merkezi ile Lefkoşa'nın yanı sıra Hırvatistan'ın Zagreb kentinde gerçekleştiriliyor.

Hırvatistan'da düzenlenen Dostluk Turnuvası'na katılan genç millilerden Galatasaray'dan Efe Akman, Halim Ayaz Yükseloğlu, Recep Yalın Dilek ve Eren Paşahan, Fenerbahçe'den Mustafa Emir Akyıldız ve Emirhan Arkutcu, Beşiktaş'tan Emir Yaşar, Bitexen Antalyasporlu Kağan Arıcan, Altınordu'dan Ege Arslan ile EMS Yapı Sivasspor'dan Muhammed Sinan Kaya Zagreb'deki sınava giriyor.

Genç milliler, YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne kentteki Yunus Emre Entitüsü (YEE) binasında girdi.

Genç millilerden Eren Paşahan, sınavın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınavın güzel geçtiğini ifade ederek, "Bize yurt dışında bu imkanı sağlayan Türkiye Futbol Federasyonuna, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği'ne ve ÖSYM Başkanımıza teşekkür ederiz." dedi.

Genç milli Paşahan, sınavdan iyi sonuçlar almayı umduklarını belirtti.???????

Kaynak: AA / Güncel

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