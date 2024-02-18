Dörtyol'da Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 49,09 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 49,09 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı.
Kontrol noktasında durdurulan araçta 49,09 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobildeki H.K. ve A.A.B. gözaltına alındı.