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Dörtyol'da Sağanak Yağış Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün akşam saatlerinden başlayan sağanak yağış, ilerleyen saatlerde etkisini artırarak ulaşımı olumsuz etkiledi. Özerli Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan köprü dere taşma tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı. Ekipler suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Hatayın Dörtyol ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede dün akşam saatlerinden başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Özerli Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan köprü dere taşma tehlikesinden dolayı trafiğe kapatıldı.

Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken ekipler suyun tahliyesi için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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