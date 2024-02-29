Dörtyol'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, O.C. idaresindeki 01 ABJ 868 plakalı otomobil, Numuneevler Mahallesi Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı'nda M.E'nin kullandığı 31 AIR 498 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan M.T.E. ve F.G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.