Dolgu çalışması trafiğe neden oldu

DÜZCE - Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde karayolları ekiplerince dolgu çalışması sebebi ile uzun araç kuyrukları oluştu.

Anadolu Otoyolu Küçük Melen Köprüsü üzerinde dolgu çalışması trafikte aksamalara sebep oldu. Uzun araç konvoyunun oluştuğu yolda sürücüler isyan etti. Anadolu Otoyolu Düzce ile Gölyaka gişeleri arası İstanbul istikametinde çalışma nedeni ile kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücüler İstanbul istikametinde saatte 20 kilometre hızla ilerlerken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Karayollarının yol yapımı ile ilgili önceden bilgilendirme yapmaması sebebi ile otoyolda rahat yolculuk yapmak isteyen sürücüler isyan etti.