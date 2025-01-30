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Dolandırıcılara Kurban Olan Aile Evini Kaybetti

Dolandırıcılara Kurban Olan Aile Evini Kaybetti
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Bingöl'ün Genç ilçesinde yaşayan Mahmut İşlek, kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcıların oyununa gelerek yıllarca emek verdiği evini kaybetti. Aile, yaşadıkları büyük şoku ve mağduriyetlerini dile getirerek yardım talep ediyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde yaşayan Mahmut İşlek, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından kandırılarak yıllarca verdiği emekle aldığı evini taşınamadan kaybetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulda 2016'dan bu yana temizlik görevlisi olarak çalışan 6 çocuk babası Mahmut İşlek'i (60) geçen yıl ağustos ayında telefonla arayan kişi kendisini komiser olarak tanıttı.

Arayan kişi İşlek'e, kimlik bilgilerinin kullanılarak adının sahte para ve dolandırıcılık olayına karıştığını, bununla ilgili de 1 kişinin yakalandığını, sivil polislerin de evlerine gelerek arama yapacağını söyledi.

Diğer gün gelen başka bir telefonda, kendisini savcı olarak tanıtan kişi, İşlek'ten mal varlığını öğrenerek, Yenişehir Mahallesi'ndeki evini satmasını ve hakkındaki dosyanın kapatılması için paranın kendilerine gönderilmesini talep etti.

Evini satılığa çıkaran İşlek, bu süre zarfında dolandırıcıların baskısına maruz kaldı.

İşlek, bir müddet sonra evini 1 milyon 500 bin liraya sattı ve kendisinin ve ailesinin başına bir şey geleceği endişesiyle kimseye bir şey anlatmadı.

Evinin satışından aldığı paradan önce 980 bin, sonra da kalanı dolandırıcıların banka hesabına yatıran İşlek, daha sonra dolandırıldığını anladı.

Yıllarca emek verilerek ve borç alınarak satın aldıkları evlerine taşınmalarına kısa bir süre kalan aile, büyük bir şok yaşadı.

Olayla ilgili suç duyurusunda bulunan İşlek, yetkililer ve hayırseverlerden destek bekliyor.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

"Dolandırıcılar beni oyuna getirdi"

Mahmut İşlek, AA muhabirine, 1 Ağustos'ta evinden camiye giderken dolandırıcıların kendisini aradığını söyledi.

Dolandırıcıların oyunuyla evini kaybettiğini belirten İşlek, "Biraz içine eşyalarını koyduk. Tam taşınamadan dolandırıcılar yüzünden evimizi sattım. Mağdurum. Dolandırıcılar beni oyuna getirdi." ifadelerini kullandı.

İşlek'in eşi Hayriye İşlek (52) de geçmişte eşinin hasta olduğunu, 12 yıl çalışamadığını belirtti.

Evi satın almak için büyük zorluk yaşadıklarını dile getiren İşlek, şöyle konuştu:

"Dünya malı gelip gidiyor ama bizim ne suçumuz vardı? Evi satın almak için borç etmiştik. Bu borç nasıl ödenecek? Çocuklarıma üzülüyorum. Çok zor. Eşim yıllarca çalıştı. Birikimimiz ve borç alarak evi aldık. Onu da kaybettik. Evimiz taşınamadan gitti elimizden. Allah rızası için bize yardım edilmesini bekliyoruz."

İşlek'in kızı Hasret İşlek (24) ise ailesine destek için 18 yaşından beri çalıştığını kaydetti.

Sıcak bir yuvaya kavuşmak için birikimleri ve borçla ev aldıklarını kaydeden İşlek, "Yeter ki sıcak bir yerde oturalım dedik ama bırakmadılar. Evimizi kaybettiğimiz için çok zor bir durumdayız. Sesimizi duyurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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