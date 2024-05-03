Doğubayazıt'ta düğüne giden evden çelik kasa çalındı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, konut sahipleri düğüne giden bir evden içindeki 1 milyon 500 bin lira değerinde altın ile para bulunan çelik kasayı çalan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İlçede düğün davetine giden bir ailenin evinden, içerisinde altın ve para bulunan 150 kilogramlık çelik kasa çalındı.

Yapılan ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 50 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek şüphelilerin kimliklerini ve olayda kullanılan aracı tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda şüpheli H.G. ile B.A'yı gözaltına aldı.

Çalınan kasa bir ikamete ait hayvan gübresinin içerisinden çıkarılarak içerisinde bulunan 1 milyon 500 bin lira değerindeki altın ve paralarla sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.