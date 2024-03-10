Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerinde camilerde teravih namazı kılındı

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerindeki camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki tarihi Orhan Camisi'nde yatsı namazı öncesinde vaaz dinleyen cemaat, ezanın okunmasının ardından saf tutarak yatsı ve teravih namazını kıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tarihi Çoban Mustafa Paşa Camisi'ne gelenler, ramazan ve oruç hakkında verilen vaazın ardından ibadetini yaptı.

Karabük'te tarihi Safranbolu Köprülü Mehmet Paşa Camisi, Bolu'da tarihi Yıldırım Bayezid Camisi ve Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde tarihi Orhan Gazi Cuma Camisi'nde de teravih yoğunluğu yaşandı.

Namaz öncesi Kur'an'ı Kerim tilaveti ve vaaz dinleyen cemaatler, ibadet sonrasında yapılan dualarda ramazan ayının İslam alemine ve insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni etti.