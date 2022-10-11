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Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'nda Çatışmalar

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Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'nda Çatışmalar

KUDÜS, 11 Ekim (Xinhua) -- Doğu Kudüs'ün Şuafat Mülteci Kampı'nda Filistinli gençler İsrail güvenlik güçleri ile çatışıyor, 10 Ekim 2021.

KUDÜS, 11 Ekim (Xinhua) -- Doğu Kudüs'ün Şuafat Mülteci Kampı'nda Filistinli gençler İsrail güvenlik güçleri ile çatışıyor, 10 Ekim 2021.

İsrail askeri polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı bir kişi Doğu Kudüs'te Filistinlilerin yaşadığı Şuafat Mülteci Kampı yakınlarındaki bir askeri kontrol noktasında ateş açarak 18 yaşındaki kadın askeri polis Çavuş Noa Lazar'ı öldürdü. Polis, ordu birlikleri, polis memurları ve Şin Bet iç güvenlik ajanlarının Cumartesi gecesinden bu yana geniş çaplı bir insan avı yürüttüğünü ve silahlı saldırganın Şuafat Mülteci Kampı'nda yaşayan 22 yaşındaki Udi Tamimi olduğunun belirlendiğini açıkladı. (Fotoğraf: Muammar Awad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Doğu Kudüs İsrail Güncel Haberler

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