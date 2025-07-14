Doğaseverler Zore Kanyonu'nda Yürüyüş Yaptı

Doğaseverler Zore Kanyonu'nda Yürüyüş Yaptı
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Diyarbakır ve Mardin'den gelen 32 doğasever, Batman'ın Sason ilçesindeki Zore Kanyonu'nda yürüyüş yaparak serin sularında yüzdü. Katılımcılar, kanyonun doğal güzelliklerini keşfetmekten büyük keyif aldı.

Diyarbakır ve Mardin'den gelen 32 doğasever, Batman'ın Sason ilçesindeki Zore Kanyonu'nda yürüyüş yaptı.

Diyarbakır ve Mardin'den, Batman- Diyarbakır sınırında yer alan ve doğal güzellikleriyle adından söz ettiren Zore Kanyonu'na gelen 32 doğasever, vadide yürüyüş gerçekleştirdi, şelale mevkisinde serinlemek amacıyla yüzdü.

Mardin Dağcılık Doğa Arama ve Kurtarma Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mazlum Doğan Barık, Mardin'den 16 kişilik bir ekiple geldiklerini söyledi.

Bölge illerinin bu süreçte çok sıcak olduğunu belirten Barık, "Zore Kanyonu'nda serin bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Serin suda yüzüp, kanyonda yürüyüş yapmak çok keyifli geçiyor. Kanyona tekrar geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Ekip üyesi Neşet Sert, kanyonun bölgede serinleyebilecekleri ve kamp kurabilecekleri nadir bir yer olduğunu belirterek, kulüp olarak yaptıkları etkinlikten çok keyif aldığını aktardı.

Lazgin Lazginoğlu ise özellikle Mardin'in sıcak havasından serin bir yere gelmenin mutluluğunu yaşadığını ve buranın mutlaka tanıtılması gerektiğini dile getirdi.

Dicle Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mazlum Akman da 16 kişilik ekiple Diyarbakır'dan geldiklerini dile getirdi.

Kanyondaki şelaleye 2 saatlik bir yürüyüşle vardıklarını anlatan Akman, "Bu doğa harikasını herkesin görmesi gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA / Metin Özmen - Güncel
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