Doğaseverler Van Gölü kıyılarını gezdi - Haberler

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Doğaseverler Van Gölü kıyılarını gezdi

AA - Hakan Sarı - Güncel
Doğaseverler Van Gölü kıyılarını gezdi

Van Büyükşehir Belediyesi, kültür ve doğa etkinlikleri kapsamında Van Gölü kıyılarına doğa yürüyüşü düzenledi.

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, kültür ve doğa etkinlikleri kapsamında Van Gölü kıyılarına doğa yürüyüşü düzenledi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca organize edilen yürüyüş, bu hafta Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'ndeki bölge ile Çarpanak Adası'nda yapıldı.

Sabah saatlerinde araçlarla toplanma alanına getirilen 700'ü aşkın doğasever, doğal güzellikleriyle ilgi çeken bölgedeki 10 kilometrelik parkurda yürüyüş yaptı, fotoğraf çekti.

Etkinliğin ardından belediye tarafından katılımcılara ikramda bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nuri Bekiroğlu, etkinliğe ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Bekiroğlu, "Bugün fotoğraf tutkuları ve doğaseverlerle birlikte Mollakasım ve Çarpanak koylarına gezdik. Katılımın yoğunluğu bizi mutlu ediyor. Bu tür etkinlikler hem kentin tanıtımı için oldukça önemlidir hem de buraları görmeyen gençlere imkan sağlıyor." diye konuştu.

AA / Hakan Sarı - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Çarpanak Adası, Van Gölü, Van, Güncel, Haberler

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