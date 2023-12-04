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Doğa Yürüyüşü: Hem Sonbaharı Hem Kışı Yaşadılar

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Oltu Doğaseverler yürüyüş ekibi ile Erzurum yürüyüş ekibi, Uzundere Kirazlı mahallesinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Ekipler, 2 bin 800 rakıma kadar çıkarak 17 kilometre yürüdü. Zorlu parkurları aşan yürüyüşçüler, Cevizli mahallesinde yürüyüşü tamamladı. Doğa severler, bölgenin özel parkurlarını keşfetmeye davet edildi.

Hem sonbaharı hem kışı yaşadılar

Doğa yürüyüşünün keyfini çıkardılar

Bin 200 rakımdan başlayan ekipler 2 bin 800 rakıma kadar çıktı

ERZURUM - Oltu Doğaseverler yürüyüş ekibi ile Erzurum yürüyüş ekibi bu haftaki yürüyüşlerini Uzundere Kirazlı mahallesinde gerçekleştirdi. Bin 200 rakımdan başlayan ekipler 2 bin 800 rakıma kadar çıktılar.

17 kilometre yürüyen yürüyüşçüler bazen kayıp düştüler bazen şarkı söyleyip eğlendiler. Zorlu parkurları bir bir aşan doğa yürüyüşçüleri cevizli mahallesinde yürüyüşü sona erdirdiler.

Erzurum yürüyüş ekibinden Fatih Coşkun Ertaş, "Erzurum Yürütüş grubu ile Oltu dağa severler yürüyüş grubu ile bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz başlangıç noktamız Uzundere kirazlı mahallesi varış noktamız aynı güzergahta Cevizli mahallemiz olacak. Yürüyüş parkurumuz da bugün hem sonbaharı yaşadık hem de kışı yaşadık. Doğa burada gerçekten çok güzel doğa yürüyüşleri için bu bölge özel parkurları barındırıyor bünyesinde diğer şehirlerde trekking yapan doğa sever herkesi bu bölgeye davet ediyorum. Buralar gerçekten görülmeye değer yerler özellikle Uzundere Oltu, Tortum, Olur, Şenkaya ve İspir yürüyüş açısından çok zengin parkurlar mevcut" dedi.

Erzurum Yürüyüş grubundan Bülent Kardeş "Bugün Erzurum Yürüyüş Grubu ile Oltu Doğa severler yürüyüş ekibi ile birlikte Uzundere dağlarında yürüyüş yapıyoruz. Yaklaşık 17 kilometrelik bir parkur yürüyüşü bu doğa ile iç içe olmak özellikle bu mevsimde hakikaten muhteşem bir duygu doğa ile bütünleşirken doğanın bütün unsurlarını koruyup kollamak doğa sever olarak asli görevlerimizden bir tanesi. Bu kapsamda avcılığa karşı olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Gördüğünüz gibi tabiat karla bütünleşmiş durumda mevsimin bu günleri oldukça değerli mutlaka doğaya çıkarak değerlendirin sağlık demek iyi bir nefes alın doğa ile baş başa kalın" dedi.

Erzurum yürüyüş ekibinden Ziya Amil "Bugünkü yürüyüşümüzü Kirazlı mahallesinden başlayarak cevizli mahallesinde son buldu. 17 kilometre yürüdük bazen düştük bazen kalktık bazen eğlendik. Güzel bir parkurdu her pazar doğa yürüyüşümüz devam ediyor haftaya başka parkurda buluşmak üzere hoşça kalın" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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