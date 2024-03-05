Diyetisyenin ofisinden çanta çalındı, şüpheli yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir diyetisyenin ofisinden içinde 10 bin lira bulunan çantayı çaldığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, diyetisyen Münevver Yaman, danışanı ile görüştüğü sırada çalan ofis kapısını açıp tekrar odasına geçti. Görüşmesi bittikten odadan çıkan Yaman, içinde 10 bin lira olan çantasının olmadığını fark etti.

Yaman'ın ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarından kimliğini tespit ettiği şüpheli H.S'yi yakaladı.

İçinde para olan çanta sahibine teslim edildi.

H.S, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazetecilere açıklama yapan Yaman, kapı çaldığı sırada bir danışanı ile görüşmede olduğunu, başka bir danışanın geldiğini düşünerek kapıyı açıp tekrar odasına döndüğünü belirtti.