Diyarbakırlı Yiğit, karpuzdan ilham aldı, dünyanın en parlak öğrencilerinden biri oldu

İnsanlığın en acil sorunlarını çözmek için bir fırsata ihtiyaç duyan gençleri desteklemek adına Schmidt Futures ve merkezi Oxford Üniversitesi'nde bulunan Rhodes Vakfı'nın belirlediği '100 Rise Global' listesine Bahçeşehir Kolejinden 5 öğrenci girmeye hak kazandı. Diyarbakır'da eğitim gören ve karpuzdan yola çıkarak plastik kirliliğinin önüne geçmeyi hedefleyen projesiyle listeye girmeyi başaran Yiğit Efe Nas, "Diyarbakır'ın karpuzu meşhur olduğu için karpuzu plastik kirliliğinin çözümü olarak kullanmaya karar verdim. Yani karpuz, ürünün geliştirme sürecinde ilham kaynağım oldu" dedi. Geçen yıl aynı listeye ablası Adanur'un da girdiğini belirten Nas, projesiyle, Dicle ve Fırat nehirlerindeki plastik bazlı su kirliliğini ve çöp sahalarındaki hava kirliliğini kendine özgü avantajları ile azaltmayı hedeflediğini dile getirdi.

Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt ve eşi Wendy Schmidt tarafından kurulan Schmidt Futures ve Oxford Üniversitesi bünyesindeki Rhodes Trust vakıfları tarafından desteklenen, Rise for the World inisiyatifi tarafından her yıl dünya genelinde düzenlenen 'Global Rise Winner' için toplumun sorunlarına duyarlı projelerle gelecek vadeden 100 genç seçiliyor. Bu yılda onlarca ülkeden binlerce öğrencinin başvuru yaptığı listeye girmeye hak kazanan öğrenciler, hayat boyu burs imkanına kavuşuyor. Türkiye'den de listeye giren 6 öğrenciden 5'i Bahçeşehir Koleji'nden oldu.

DİYARBAKIR'IN KARPUZU '100 RISE GLOBAL' KAPILARINI AÇTI

Plastik kirliliğinin yol açtığı sorunlara 'Hemi Change' adlı projesi ile çözüm arayan Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Hevsel Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi 10. sınıf öğrencisi Yiğit Efe Nas, "Diyarbakır'ın karpuzu meşhur olduğu için karpuzu plastik kirliliğinin çözümü olarak kullanmaya karar verdim. Yani karpuz, ürünün geliştirme sürecinde ilham kaynağım oldu. Hava ve su kirliliğine neden olan petrol bazlı plastiklerin aksine, 'Hemi Change', doğada 5-6 hafta içinde biyolojik olarak parçalanır ve toksik veya oksitleyici değildir ve insan vücudunda sindirilebilir. Projem, Dicle ve Fırat Nehirlerindeki plastik bazlı su kirliliğini ve çöp sahalarındaki hava kirliliğini kendine özgü avantajları ile azaltmayı hedefliyor" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl '100 Rise Global' listesinde yer alan Adanur Nas'ın kardeşi olan Yiğit Efe Nas, başarısının ailesinde büyük bir sevinçle karşılandığını belirterek "Ailem geçen yıl ablamla birlikte bu gurur ve mutlulukla tanışmıştı ancak benim de bu yıl başarı sağlamamla ailecek tarifsiz bir gurur yaşadık. Geçen yıl mezun olan ablam işitme engellilerin iletişimini kolaylaştırmak için tasarladığı ve gündelik hayatta yaygın kullanılan diyalogların seslendirildiği 3 dilde web sitesi ve uygulamayla aynı listeye girmişti. Benim de bu başarımla şimdi çifte mutluluk yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

DOĞUM GÜNÜNDE MUTLU HABER GELDİ

Aynı kampüste eğitim gören ve listeye giren öğrencilerden 12. sınıf öğrencisi Gülbin Atlı ise toprak kirliliği ve tarım ilaçlarının dozajlarını damla sulama sistemlerine entegre edilebilecek bir sistemle otomatik olarak ayarlayan bir sistem geliştiren projeyle '100 Rise Global' listesinde gelecek vadeden öğrenciler arasına girdi. İki sene önce de NASA tarafından düzenlenen girişimcilik ve inovasyon yarışması ConradChallenge'da 'Animal Savehicle' isimli projesi ile dünyadaki en iyi 5 proje arasında yer alan Atlı, "Projenin aslında ilham kaynağı dedemin bağ evidir. Orada sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde tarım yapıyoruz. Proje arama aşamasında en rahat çalışabileceğim alanı en sevdiğim alanla birleştirmeyi düşündüm. Bu da tarım ve mühendisliğin birleşimi oldu. Konu aldığım problemi biz de yaşamıştık bir dönem ve belli bir süre tarım ilacı uyguladığımız bölgeden verim alamamıştık. 100 Rise Global listesinde yer aldığımı doğum günümde öğrendim ve benim için çok gurur ve mutluluk verici oldu" dedi.

ANNESİNİN EV KAZALARINDAN YOLA ÇIKTI

Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi'nde okuyan 12. sınıf öğrencisi Demir Sonar da yanık iyileştirme üzerine hazırladığı çalışmasının ilham kaynağının annesi olduğunun söyleyerek "Annemin ev işleriyle ilgilenirken yaşadığı kazalardan etkilendim ve bunun için bir çalışma yapmak istedim. Yanıkların iyileşmesi için krem yapma fikrimi bu şekilde hayata geçirdim. Bu projemi hayata geçirme ve bu platformda yer almamda da okulumun büyük katkısı var, okulumuzun yurt dışındaki bu tarz platformlarla bizi tanıştırması sayesinde sesimizi dünyaya duyurduk. Yanık vakalarına oluşturduğum kremi kış aylarında kirletilmemiş doğal deniz yosunlarını toplayarak merhem şeklinde üretmeye başladım. Bu şekilde ürettiğim kremi ihtiyacı olan insanlara ve sağlık imkanlarına erişimi kısıtlı kesimlere dağıttım" diye konuştu.

"EN BÜYÜK HEDEFİM GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLERE DESTEK OLMAK"

Yapay zeka destekli kabartma ekran tasarlayan Bahçeşehir Koleji Kemerburgaz Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan İrem Deniz Küçükköse ise sosyal medyada karşısına çıkan bir haberde görme engelli bir öğrencinin sınav okutmanı ile yaşadığı sorundan etkilendiği için bir proje geliştirdi. Küçükköse, "Herhangi birinin, sırf engelleri yüzünden eğitiminden mahrum kalmasını istemedim. Sesli sistemler sınavlar birçok yerde yetersiz kaldığından kabartma ekranlar üzerine çalışmaya karar verdim. Ancak bu cihazlar fazlasıyla pahalı ve erişimi zor. Kendi robotik ve yazılım bilgimi kullanarak yeri gelince fon ve malzeme bulmak için çeşitli kişilerle görüşerek görme engelli bireyler için çalışan kurumları ziyaret ederek ortaya çok daha hafif, ekonomik ve yaratıcı bir ürün çıkarmaya çalıştım. En büyük hedefim görme engelli öğrencilerin eğitimine her kademede destek olmak" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİ TEMSİL ETTİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

'100 Rise Global' listesine girmeye hak kazanan Ordu Bahçeşehir Koleji Ordu-Giresun Enver Yücel Kampüsü Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Elanur Karakuş da güneş panelleri tasarladı. Karakuş, "Karadeniz'in iklimindeki gibi kapalı havalarda bile yüksek verime sahip güneş panelleri tasarladım. Bu kadar kıymetli bir platformda yer alarak ülkemi temsil ettiğim için çok mutluyum" dedi.