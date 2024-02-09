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Diyarbakırlı Lise Öğrencisi Türkiye Şampiyonu Oldu

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Diyarbakır'da kick boks sporuna başlayan lise öğrencisi Sudenaz Karabulut, Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak milli takıma seçildi. Karabulut, hedefini Dünya Şampiyonası'nda birincilik olarak belirledi.

DİYARBAKIR'da, 2020'de başladığı kick boksta, milli takıma seçilen lise öğrencisi Sudenaz Karabulut (16), bu yıl Antalya'daki Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 'Türkiye Şampiyonu' oldu. Karabulut, yıl sonunda Macaristan'da düzenlenecek olan ' Dünya Şampiyonası'nda 'Gençler' kategorisinde birinciliği hedefliyor.

Diyarbakır'da 2020 yılında annesi Havva Karabulut'un teşvikiyle kardeşi Süleyman Karabulut ile kick boks sporuna başlayan Spor Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi ve Yenişehir Belediye spor Kulübü sporcusu Sudenaz Karabulut, 2022'de Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda 'Yıldız kızlar' kategorisinde birinci oldu. Ardından milli takıma seçilen Sudenaz, bu yıl da 22-29 Ocak tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen 'Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 'Light Contact' branşında 'Gençler' kategorisinde altın madalya alıp Türkiye şampiyonu oldu, 'Kick Light' branşında da gümüş madalya kazandı.

'ANTRENÖRÜMÜ ÖRNEK ALDIM'

Macaristan'da yıl sonunda dünya şampiyonasına katılacak olan Sudenaz Karabulut, "5 kardeşiz. Kardeşim Süleyman ile yaz spor kursuyla bu spora başladık. Türkiye şampiyonlukları getirdik. 2020'de katıldığım ilk Türkiye şampiyonasında birinci oldum. 2023'te milli takıma girdim ve Avrupa şampiyonalarına katıldım ama çeyrek finalde elendim. En son 23-29 Ocak tarihleri arasında Antalya'da Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 2 branşta toplam 10 maç yaptım. Birinde birinci, diğerinde de 2'nci oldum. Antrenörüm Bilgin Erol'u örnek alarak milli sporcu oldum. Avrupa şampiyonalarına birlikte katıldık. 2024'ün sonunda Macaristan'da dünya şampiyonası var. Gençler kategorisinde birinci olmayı hedefliyorum" dedi.

'HEDEFİMİZ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU'

Milli sporcu ve antrenörü Bilgin Erol da Sudenaz'ın azmiyle birçok başarı elde ettiğini belirterek, "Henüz 16 yaşında ve 5 çocuklu bir ailenin 2'nci çocuğu. Bir yaz okulunda erkek kardeşiyle benimle tanıştılar ve yetenekli olduklarını gördüm. 2020 Türkiye Şampiyonası'na götürdüm ve Sudenaz, erkek kardeşi ile birlikte Türkiye Şampiyonu oldu. Sonra Sudenaz, erkek kardeşini geçti ve bayağı ilerledi. Düzenli, disiplinli çalışarak daha da ilerledi ve yenilgi görmedi. En son 2023 yılında 'Yıldızlar' kategorisinde Avrupa şampiyonasına katıldık. Sudenaz çeyrek finale kadar yükseldi. Çeyrek finalde İngiliz rakibimize elendik. Sonuna kadar mücadele etti. Şimdi 'Gençler' kategorisindeyiz. Katıldığımız ilk gençler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Sene sonunda Macaristan'da yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası var. Şimdiki hedefimiz, o dünya şampiyonaya katılmak ve dünya şampiyonu olmak" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞARILARIYLA GURUR DUYUYORUZ'

Diyarbakır Spor Lisesi Müdürü Çerkez Selimoğlu ise öğrencileriyle gurur duyduklarını söyleyerek, "Öğrencimiz Sudenaz, büyük bir başarı elde etmiştir. Kendisini tebrik ediyoruz. Bizi gururlandırdı. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Okulumuzun 18 kategoride, çeşitli branşlarda başarıları mevcut. Bütün öğrencilerimize her konuda destek oluyoruz. Aynı zamanda İl Milli Eğitim Müdürümüzün bize katkıları da çok fazla. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Kızımızın Macaristan'da katılacağı dünya şampiyonasında kendisine başarışlar diliyorum. Diyarbakır'daki bu tarz öğrencilerimizin başarıları bizi ayrıca gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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