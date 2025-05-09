ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı

ABD'de gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ten sevindiren haber
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?

PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı

Devlet Bahçeli'den PKK kongresi sonrası ilk hamle geldi
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç

Diyarbakır ve Mardin'e Yurt Dışından Direkt Uçuş İmkanları Değerlendirildi

Diyarbakır ve Mardin'e Yurt Dışından Direkt Uçuş İmkanları Değerlendirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRSAB tarafından düzenlenen B2B etkinliği kapsamında, uluslararası hava yolu şirketlerinin temsilcileri Diyarbakır ve Mardin'e yurt dışından direkt uçuş seferlerini değerlendirdi. Katılımcılar, bölgenin tanıtımını yaparak, doğrudan uçuşların gerçekleştirilmesi için umut taşıdıklarını ifade etti.

Türkiye'deki 20 uluslararası hava yolu şirketinin temsilcileri, Diyarbakır ve Mardin'e yurt dışından direkt uçak seferleri düzenlenmesi imkanlarını değerlendirdi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu tarafından Diyarbakır'da, Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası hava yolu şirketlerinin temsilcileriyle "B2B Etkinliği" gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılanlar, kentin tarihi ve turistik mekanları gezdi, bir otelde B2B görüşmeleri ve sunumlar yaptı.

TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Koyuncu, AA muhabirine, yurt dışı hava yolu firmalarının Türkiye temsilcilerini Diyarbakır ve Mardin'de ağırladıklarını söyledi.

Bölgenin tanıtımını yaptıklarını aktaran Koyuncu, şunları kaydetti:

"Bu temsilciler, seyahat acenteleriyle de görüşecek. Sunumlar yapılacak. Amacımız Diyarbakır ve Mardin'e yurt dışından firmaların direk uçuş gerçekleştirmesini sağlamak. Gidiş ve gelişlerin daha da rahat hale gelmesini istiyoruz. Buraya gelen temsilciler çok mutlu oldu ve direk uçak seferleri yapmaları için umutlu olduklarını ilettiler."

Lübnan hava yolu şirketinin Türkiye Müdürü Nesrin Sander, Diyarbakır'a ilk kez geldiğini, kentin muhteşem bir şehir olduğunu dile getirdi.

Sander, "Diyarbakır'ı çok beğendim. Amacımız Lübnan ve Diyarbakır arasında yolcu getirip götürmek. Onun için buradaki organizasyonda yer aldık." dedi.

Güney Kore hava yolu şirketinin Türkiye Müdürü Erday Yazıcı da Diyarbakır'ı gezdiklerini ve incelediklerini belirterek, "Kentte gördüklerimizi temsilcisi olduğumuz hava yolu turizm ofislerine taşımayı amaçlıyoruz. Tur operatörleriyle görüşerek Diyarbakır'ı İstanbul ve Kapadokya gibi turizm şehri olarak desteklemek istiyoruz. Yeni destinasyonlar arıyoruz." diye konuştu.

Yunanistan ve İspanya şirketinin Türkiye Müdürü Mirey Göldağ ise Diyarbakır'ı çok beğendiğini ve insanların misafirperver olduğunu kaydetti.

Kentin, tarihi yerleri, restoranları ve otellerinin muhteşem olduğunu belirten Göldağ, "Açık hava müzesinde geziyor gibiyiz. Merkez ofisimize raporlama yapacağız. Diyarbakır'a direk uçuş getirmeyi hedefliyoruz. İstanbul ve İzmir'de direk uçuşlar var. İnşallah yakında Diyarbakır'ı da uçuşlara katacağız. Avrupa'dan Diyarbakır'a direkt uçuş getirmek için her türlü raporu vereceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
Canlı! RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçında ilk gol geldi

Karşılaşmada karşılıklı ataklar! Maçta ilk gol geldi
Lisedeki şiddet olayı 14 kişinin başını yaktı! Müdür görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

Okuldaki bu görüntü müdür ve yardımcısı dahil 14 kişinin başını yaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert sözler: Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı

"Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı"
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
20 bin memur ve işçi alımı için süreç başladı

20 bin memur ve işçi alımı için süreç başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.