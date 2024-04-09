Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Polis Haftası'nı kutladı

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Su, mesajında, bu özel günde, vatanın bölünmez bütünlüğü, ülkenin huzur ve güvenliğini sağlamak için vatan ve millet aşkıyla görevlerini ifa ederken şehadet mertebesine erişen aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri de minnetle yad ettiğini belirtti.

Başta ilde görev yapmakta olan polisler olmak üzere ülke genelinde görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren polislerin 10 Nisan Polis Günü'nü içtenlikle kutladığını, kendilerine sağlık, mutluluk ve başarı dilediğini ifade eden Su, şunları kaydetti:

"Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden fedakarca çalışan polislerimiz, gurur duyduğumuz başarılarla dolu bir geçmişe sahip. Her zaman teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak kendisini yenileyen ve hizmet kalitesini sürekli olarak yükselten Türk Polis Teşkilatı, büyük bir özveriyle çalışmanın örneğini sergilemektedir. Türk Polis Teşkilatının bundan sonra da halkımızın güven ve sevgisinden güç alarak, yüksek vazife şuuruyla çalışmalarını sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Ülkemizde barış, refah ve huzurun güvencesi Türk Polis Teşkilatı'mızın 179. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlarım."