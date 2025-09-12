Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın Endonezya Ziyareti

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Meclis Başkanı Nevin İl ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, Endonezya'da bir dizi resmi temaslarda bulundu.

DTSO Meclis Başkanı Nevin İl ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avşar, Şerif Hidayatullah Üniversitesi Ekonomi ve Ticaret Fakültesi'nde akademisyenler ve öğrenciler ile düzenlenen seminere katıldı. Seminerde Türkiye'nin ekonomik yapısı, bölgesel gelişmeler ve Türkiye– Endonezya ikili ekonomik ilişkileri üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

DTSO heyeti daha sonra Jakarta Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kabul edildi. Görüşmeler sonucunda Diyarbakır ile Jakarta Ticaret ve Sanayi Odaları arasında Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı. Görüşmede Jakarta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Diana Dewi, yaptığı açıklamada iki ülke iş dünyasının sahip olduğu büyük iş birliği potansiyeline dikkat çekerek, diplomatik düzeyde kurulan dostane ilişkilerin artık ticaret alanında da daha güçlü adımlarla ilerlediğini belirtti.

Ziyaretin üçüncü günü olan 10 Eylül'de, DTSO heyeti, Bogor Eyaleti Sanayi ve Ticaret Odası ile mutabakat zaptı imzaladı. Bu anlaşma, bölgesel ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi ve karşılıklı yatırım fırsatlarının artırılmasını hedefliyor.

Endonezya medyasında yoğun ilgi

Ziyaret boyunca Endonezya'nın ulusal televizyon kanalları ve önde gelen medya kuruluşlarıyla yapılan görüşmelerde, Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaret potansiyeli, ortak yatırım alanları ve uzun vadeli iş birliği olanakları hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Endonzeya'da yaptıkları temesları değerlendiren DTSO Meclis Başkanı İl, Endonezya iş çevreleriyle kurulan bu güçlü temasların hem Diyarbakır hem de bölge ekonomisi açısından yeni fırsatlar yaratacağını belirterek, "Endonezya'da gerçekleştirdiğimiz bu temaslar, sadece iki ülke arasındaki ticaret köprülerini güçlendirmekle kalmadı, aynı zamanda gelecekteki ortak yatırımların da önünü de açtı. Ekonomik ilişkilerin gelişmesi açısından tarihi bir adımdır" dedi.