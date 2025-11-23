Diyarbakır İhracatı Yüzde 17,5 Arttı: Yeni Bir Başlangıç

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, bu yılın 10 aylık ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Diyarbakır OSB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Fidan, kentin son yıllarda yakaladığı sanayi ivmesinin artık kalıcı bir dönüşüme işaret ettiğini belirtti.

Diyarbakır'ın ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 artarak, 235,3 milyon dolara yükselmesinin sadece rakamsal bir büyüme olmadığını, sanayicinin risk alabilme kapasitesinin, üretimdeki kararlılığının ve küresel koşullara karşı geliştirdiği direnç mekanizmasının bariz bir göstergesi olduğunu ifade eden Fidan, artışın özellikle küresel belirsizliklerin yoğun olduğu bir dönemde gerçekleşmesinin önemine işaret etti.

Fidan, 120 milyon doları aşan Irak ihracatının Diyarbakır'ın bölgesel ağırlığını açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Almanya'ya yüzde 49, Azerbaycan'a da yüzde 123'lük artışın kentin artık tek bir pazara bağlı olmadan büyüme kapasitesine sahip olduğunu gösterdiğini anlatan Fidan, "Bu veriler, Diyarbakır'ın Avrupa'ya ve Kafkasya'ya düzenli üretim gönderen bir sanayi kentine dönüştüğünü gösteriyor. OSB'deki firmalarımız kalite standartlarını yükseltiyor, sertifikasyon süreçleri hızlanıyor ve teknoloji kullanım oranı artıyor. Bu tablo, Diyarbakır sanayisinin yeni bir evreye geçtiğinin işaretidir." değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe 39,9 milyon dolarlık ihracat hacminin rutinin ötesinde, stratejik bir sıçrama olduğunu dile getirerek, yeni tesisler, kapasite artışları ve istihdam genişlemelerinin kentin sanayi omurgasını çeşitlendirdiğini, kentin artık sadece tekstil ve gıda ağırlıklı bir üretim üssü olmadığını, kimya ve metal sektörlerinde güçlü bir şekilde ön plana çıktığını vurguladı.

Kentin coğrafi konumunun ihracat için büyük bir avantaj oluşturduğunu belirten Fidan, Mersin Limanı ve Habur Sınır Kapısı'na yakınlığın rekabet gücünü artırdığını, yeni lojistik merkezlerin devreye girmesiyle bu avantajın daha da büyüyeceğini söyledi.

Bu yılın 10 aylık ihracat rakamlarına değinen Fidan, şöyle dedi:

"Bugünkü yüzde 17,5'lik artış bizim için bir sonuç değil, yeni bir başlangıçtır. Mevcut ivmeyi korur, pazar çeşitliliğini artırır ve üretim altyapısını güçlendirirsek 2026'da ihracatın iki katına çıkması kesinlikle ulaşılabilir bir hedeftir."