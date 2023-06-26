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Diyarbakır Havalimanı'nın Yanındaki Ormanda Yangın Çıktı

Diyarbakır Havalimanı'nın Yanındaki Ormanda Yangın Çıktı

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Diyarbakır Havalimanı'nın yanındaki ormanda çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla 1 saatte kontrol altına alındı. Yangın, uçuşları etkilemedi.

DİYARBAKIR Havalimanı'nın yanındaki ormanda çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde bulunan Diyarbakır Havalimanı'nın yanındaki ormanda çıktı. Ormanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktığını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına ayrıca Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait 4 TOMA ve havalimanına ait itfaiye aracı da müdahale etti. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Yangının uçuşları etkilemediği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gıyasettin Tetik - Güncel

Diyarbakır Havalimanı İtfaiye Bağlar Güncel Haberler

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