Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, Diyarbakır'da Meslek Örgütleriyle Bir Araya Geldi

(DİYARBAKIR) - Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Diyarbakır'da kamu kurumları ve meslek örgütleriyle bir araya geldi.

Gürcan, programının ilk durağı olan Diyarbakır Valiliği'nde, kent genelindeki kamu yatırımları, yürütülen projeler ve planlanan çalışmalara ilişkin kapsamlı bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Gürcan daha sonra Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret ederek iş dünyası temsilcileriyle görüştü. Ziyaretlerde, bölgenin üretim kapasitesinin artırılması, ticaret hacminin genişletilmesi, ihracat potansiyelinin yükseltilmesi ve işletmelerin kurumsal yapılarının güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

Görüşmelerde ayrıca Ticaret Bakanlığı'nın destek mekanizmaları ve bölgesel ekonomik faaliyetleri geliştirmeye dönük atılacak adımlar konusunda karşılıklı değerlendirmeler yapıldı.