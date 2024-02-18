Diyarbakır'da Silahlı Kavga Davası Açıldı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 15 Haziran 2023'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 31 sanık hakkında dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 11'i tutuklu, 11'i firari 31 şüpheli hakkında hazırlanan 151 sayfalık iddianame 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, geçen yıl 15 Haziran'da Bismil ilçesinin Serçeler Mahallesi'nde eskiye dayalı husumet ve arazi anlaşmazlığı sebebiyle Alyamaç ve Taş aileleri arasında çıkan silahlı kavgada Halil, Orhan, Serhat ve Mehmet Can Taş ile Mehmet Emin, Mehmet Selim, Ömer, Yunus ve Muhammet Alyamaç'ın öldürüldüğü belirtildi.

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"Dosyada yer alan şüpheliler uzun namlulu silahlar ve ekipmanlar ile tam teçhizatlı olarak olay yerine gitmişler, silahla çatışma kasıtlarının bulunduğu Alyamaç ailesi mensuplarını olay yerine çekmek için onların mülkiyetindeki arazide ekili buğdayı yaktıkları belirlenmiştir. Bunun üzerine yangını gören Alyamaç aile bireylerinin yangını söndürmek üzere gittikleri olay yerine uzun namlulu silahlarla hareket ettikleri ve olay yerine geldikleri sırada silahlı çatışma yaşandığı tespit edilmiştir. Söz konusu olayda Alyamaç ve Taş ailelerinden 9 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştır."

İddianamede, yapılan istihbarı çalışmalardan elde edilen bilgilere göre olayın meydana gelmesi için Ş.T. tarafından aile bireylerinin kışkırtıldığı, B.T. tarafından azmettirildiği, Ö.T. tarafından da aile bireylerinin olay yerinde toplanması sağlanarak, Almayaç ailesine ateş ettirildiğinin anlaşıldığı aktarıldı.

Güvenlik güçleri olay yerine intikal ettiği sırada, Alyamaç ailesinden kolluk kuvvetlerine herhangi bir müdahalenin olmadığı belirtilen iddianamede, şüphelilerden 26'sının ise kolluk görevlilerine uzun namlulu silahlarla hedef gözeterek ateş açtığı ve görevlerini yapmalarına mani olunduğu kaydedildi.

İddianamenin sonuç kısmında şu değerlendirmede bulunuldu:

"Olay yerinde 7 uzun namlulu silah ve 4 tabanca ele geçirilmiş, olay yeri inceleme ekiplerince yapılan kovan ve çekirdek araştırmaları neticesinde olayda 17 uzun namlulu silahın kullanıldığı tespit edilmiş ve ele geçirilen silahlarda yapılan balistik incelemelerde tüm silahların 'vahim' nitelikte silahlardan olduğu belirlenmiştir. Mevcut olayda tüm şüphelilerin aynı fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek, aralarında yaptıkları iş bölümü gereğince üzerlerine atılı eylemleri gerçekleştirdikleri, bu nedenle olayda asli fail oldukları değerlendirilmiştir."

İstenilen ceza

İddianamede, 31 sanıktan 26'sı hakkında "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de 9 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 117'şer yıldan 180 yıla kadar, 5 sanık hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 4'er kez ağır ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 26 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 338'er yıldan 530 yıla kadar hapis cezası isteniyor.