Diyarbakır'da Otomobil Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Kaza, dün akşam, Çermik ilçesi Başarı Mahallesi yolunda meydana geldi. Çermik istikametine doğru seyir halinde olan ve yeğenlerini hamama götüren Mehmet Can Gedik (24) yönetimindeki 21 ES 922 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. İhbarla, kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçtaki sürücü Mehmet Can Gedik, Musa Gedik (10), İsmail Gedik (12), Umut Gedik (17), Emirhan Gedik (10) ve Azad Küçükdal (19) yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiyeciler tarafından araçtan çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet Can Gedik ve Emirhan Gedik, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı, cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü. Hastanede tedavi edilen yaralılardan Umut ve Musa Gedik de tüm müdahalelere rağmen geç saatlerde yaşamlarını yitirdi. İsmail Gedik ve Azad Küçükdal'ın hastanedeki tedavileri ise sürüyor. Cenazeler otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilip, ilçeye bağlı Akkoyunlu Mahallesi'ne defnedilecek. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.