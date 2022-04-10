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Diyarbakır'da pedallar polisler için çevrildi

AA - Aydın Arık - Güncel
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Diyarbakır'da pedallar polisler için çevrildi

Diyarbakır'da Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla bisikletçiler, Tük bayraklarıyla süsledikleri bisikletleriyle kent merkezinde pedal çevirdi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla bisikletçiler, Tük bayraklarıyla süsledikleri bisikletleriyle kent merkezinde pedal çevirdi.

Diyarbakır Mezopotamya Bisiklet Topluluğu üyeleri, tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında bisikletliler, bir alışveriş merkezi önünde toplandı.

Şehir turu atan bisikletliler daha sonra şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın anıtını da ziyaret etti.

Grup adına açıklama yapan Cüneyt Zengin, polis teşkilatının önemine dikkat çekmek için pedal çevirdiklerini belirterek, "Her türlü zorlu şartlarda mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan, vatan için şehit ve gazi olmayı bir ülkü sayan polislerimizin bayramını kutlamak için pedal çevirdik. Şehit Emniyet Müdürümüzün gözü arkada kalmasın. Emniyet teşkilatında yer alan tüm personelin polis bayramını kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Bisikletli gençler daha sonra tarihi Keçi Burcu'na giderek burada polisle hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA / Aydın Arık - Güncel

Diyarbakır, Şehit, Polis, Türk, Güncel, Haberler

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