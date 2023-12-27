Diyarbakır'da Otobüs Şoförü Muavini Ezerek Öldürdü

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, otogarda tartıştığı muavini otobüsle ezerek ölümüne neden olan şoför yakalandı.

Sebahattin İ. idaresindeki yolcu otobüsü seyir halindeyken, şoför ve muavin Abbas İşler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Otobüs Ergani ilçesinin Şirinevler Mahallesi'ndeki otogara giriş yaptığında muavin araçtan inerek otobüsü durdurmaya çalıştı.

Şoförün durmayarak otobüsü üzerine doğru sürmesi üzerine muavin İşler ezilerek hayatını kaybetti.

Olayın ardından otobüsle kaçan Sebahattin İ, polis tarafından uygulama noktasında aracı durdurularak gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca olay anı otogardaki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.