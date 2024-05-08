Diyarbakır'da Kalça Kemiği Kırılan Genç Ambulans Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde trafik kazasında kalça kemiği kırılan genç, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı. İlk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edilen hasta, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde kalça kemiği kırılan genç, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.
İlçede trafik kazasında kalça kemiği kırılan 27 yaşındaki Tuncay B, Çüngüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Tuncay B'nin buradaki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.
İlçeden ambulans helikopterle alınan hasta, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi helikopter pistine getirildi.
Hasta, burada hazır bekletilen ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.