Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Motosikletli Yunus Polislere Sertifika Verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bir aylık eğitimlerini tamamlayan motosikletli yunus polislerine sertifika verildi. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, sertifika töreninde eğitimleri tamamlayan polisleri kutladı. Diyarbakır'da yunus timindeki personel sayısı ve motosiklet sayısı artırıldı. Yunus polislerinin daha görünür olması ve suçla mücadelede daha etkili olmaları hedefleniyor. Diyarbakır'da suçlarda azalma sağlandığı belirtildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bir aylık eğitimlerini tamamlayan motosikletli yunus polislerine sertifika verildi.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, merkez Kayapınar ilçesinde Şehir Stadyumu yanındaki eğitim alanında düzenlenen sertifika töreninde, eğitimlerini tamamlayan polisleri kutladı.

Diyarbakır'da göreve başladığı 2022 yılında 100 personel ve 30 motosikletten oluşan yunus timindeki personel sayısını 150'ye, motosiklet sayısını 52'ye çıkardıklarının belirten Kaya, bir aylık eğitim kursuna Diyarbakır'dan 16, Bitlis'ten 6, Elazığ'dan 7, Bingöl'den 9, Siirt'ten 6, Adıyaman'dan 3 ve Tunceli'den 2 olmak üzere toplam 49 yunus polisinin katıldığını söyledi.

Mezun olan yunuslarla sayılarını ve güçlerini artırdıklarını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'da polisimizin daha görünür olmasını, emniyet hizmetlerinin daha kaliteli ve verimli olmasını hedeflemekteyiz. 2023-2024 yıllarında ilimizde suçla mücadelede büyük mesafe katettik. Önceki yıllara kıyasla tüm asayiş suçlarında azalma sağladık. Ülkemiz genelinde Diyarbakır, 81 il içerisinde suçların azaltılmasında en üst sıralara yükselmiştir. Bu da ana etkenlerinden olan yunuslarımızın daha fazla görünür olması, olaylara en hızlı şekilde müdahale etmesinden kaynaklanmaktadır."

Suçla mücadelede daha fazla başarıya ulaşmak için var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Kaya, Diyarbakır'da tüm suçlarda geçen yıla kıyasla yüzde 10 oranında bir azalma olduğunu bildirdi.

Kaya, "Diyarbakır'ımızın huzuru uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Mezun olan polislerimize üstün başarılar diliyorum." dedi.

Programda, yunus timleri gerçekleştirdikleri gösteride, Türk bayrağı açarak geçiş yaptı, zeybek oynadı.

Daha sonra yunus polislerine sertifikaları, asayiş olaylarında gösterdikleri üstün başarıdan dolayı 8 polise de madalya verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Diyarbakır Fatih Güvenlik Güncel Haberler

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

 Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak

Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak

 Bakanlıktan kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni hamle! Sosyal medya ihbar hattı devreye girdi

Bakanlıktan kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni hamle! Sosyal medya ihbar hattı devreye girdi

 Kötü koku olayı ortaya çıkardı! Anne ve oğlu yaşadıkları evde ölü bulundu

Kötü koku olayı ortaya çıkardı! Anne ve oğlu yaşadıkları evde ölü bulundu
title