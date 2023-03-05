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Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören minare kontrollü şekilde yıkıldı

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Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören minare kontrollü şekilde yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da hasar gören caminin minaresi kontrollü olarak yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da hasar gören caminin minaresi kontrollü olarak yıkıldı.

Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Diyarbakır'da hasar gören yapıların tespit çalışmaları sürüyor.

Yapılan kontrollerin ardından merkez Yenişehir ilçesinde 2011'de inşa edilen Köy Hizmetleri Camisi'nin minaresinin yıkılmasına karar verildi.

Polis ekiplerinin bölgede güvenlik önlemi almasının ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerince minare kontrollü olarak yıkıldı.

Minarenin yıkım anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yenişehir İlçe Müftülüğünden alınan bilgiye göre, deprem nedeniyle ilçede ağır hasar gören Şehitlik 1 Camisi için de yıkım kararı verildi. Caminin yıkımının önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Diyarbakır Yenişehir Elbistan Güncel Haberler

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